Furto defibrillatore a Talsano, Borraccino: "Biasimo per l' ignobile gesto"

BARI - "Esprimo biasimo per l’ignobile gesto consumatosi a Talsano, la scorsa notte, dove è stato rubato un defibrillatore posto all’esterno della Chiesa del Carmine, a disposizione della comunità". Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Poi Borraccino prosegue: "Acquistato con le offerte dei fedeli della Confraternita del Carmine nel 2014, del valore di circa 1000 euro, l’importante strumento può salvare vite umane. Mi auguro che, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, piazzate nei dintorni della centrale chiesa, si possa risalire agli artefici dell’insano gesto, ai quali rivolgo un accorato appello, affinchè venga restituito sul posto. Di questi strumenti - conclude - dovrebbero essercene tanti, in luoghi strategici di massima frequentazione, a tutela della cardioprotezione che improvvisamente potrebbe essere necessaria a chiunque di noi. Riflettiamo!".