Il Lecce conferma il francese Valentin Gendrey

Il tecnico dei giallorossi pugliesi Marco Baroni e il direttore sportivo Stefano Trinchera hanno deciso di puntare su Gendrey anche per la prossima stagione. Certamente il francese potrebbe essere fondamentale per raggiungere la salvezza. Il terzino croato Lorenzo Simic è stato ceduto all’Ascoli in Serie B.

- Il Lecce ha confermato il difensore francese di 22 anni Valentin Gendrey. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Il calciatore molto forte di testa e in appoggio al centrocampo è stato importante nella scorsa stagione per la promozione in Serie A dei salentini.