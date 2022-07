Il sindaco di Bitonto ricorda la strage dei treni della Bari-Barletta: "Nessuno di noi potrà mai dimenticare"

BITONTO (BA) - “Nessuno di noi potrà mai dimenticare le immagini dell’immane tragedia che alle ore 11 di sei anni fa ha squarciato il caldo silenzio delle campagne tra Andria e Corato, dove due treni delle Ferrovie del Nord Barese si sono scontrati provocando la morte di ben 23 persone”. Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ricorda con emozione quelle ore cariche di ansia e terrore per le tante famiglie pugliesi coinvolte.“La strage dei treni della Bari-Barletta – dichiara Ricci – ha colpito nel profondo tutti i centri, come il nostro, che sono toccati dalla storica linea ferroviaria, utilizzata intensamente per rispondere ai quotidiani bisogni di mobilità in particolare verso il capoluogo regionale. Bitonto non ha registrato vittime nello scontro dei due treni, fatta eccezione per Enrico Castellano di origini bitontine, ma questo non rende meno amaro il ricordo di un’immane tragedia, che invita noi tutti a riflettere sull’assoluta necessità di garantire ai nostri territori infrastrutture moderne, adeguate e soprattutto sicure”.“Alla famiglia Castellano e a tutte le famiglie sconvolte dalla perdita dei propri cari in quella tragica mattina del 12 luglio 2016 – conclude Ricci - va il commosso abbraccio di tutta la comunità di Bitonto, Mariotto e Palombaio unito all’auspicio che simili tragedie non accadano più, né qui e né altrove”.