International Beach Soccer: a San Cataldo vince l'Italia di Del Vecchio, Di Livio e Le Grottaglie

I risultati della due giorni di calcio a 5 sulla spiaggia a San Cataldo. Vince l’Italia con 4 gol di Del Vecchio

LECCE - Si è conclusa con la vittoria della nazionale italiana sul Brasile la tappa a San Cataldo del campionato internazionale di Beach Soccer ospitato all'interno della Lecce Beach Arena, sul Lungomare Vespucci di San Cataldo.Italia Beach Soccer organizza ogni anno l’International Beach Soccer Tour, di cui è responsabile Maurizio Iorio, prolifico goleador di Roma, Inter, Torino e Verona. La tappa di Lecce, il Torneo International Beach Soccer “Città di Lecce”, promossa dal Comune di Lecce con il sostegno di Puglia Promozione, ha visto in campo una selezione di giocatori di Italia, Brasile, Argentina e Gambia. Fra i giocatori nomi del calibro di Angelo Di Livio, David Di Michele, Nicola Le Grottaglie, Gennaro Del Vecchio, Antonio Chimenti, Jeda, Lima. Ogni partita è composta da tre tempi regolamentari da 12 minuti.Nelle semifinali disputate nel pomeriggio di sabato, il Brasile ha battuto l’Argentina 5-4 e l’Italia ha dilagato con il Gambia 12-2.Nella finale per il terzo posto, vince l’Argentina 7-4 contro il Gambia. Nella finale, Italia-Brasile con quattro gol di Del Vecchio finisce 6-4.Domenica mattina una partita speciale tra le All Stars del Lecce Calcio, ex giocatori come Giacomazzi e Chevanton, che hanno affrontato e sconfitto una selezione Mundial: i tre tempi regolamentari sono finiti 4-4 e poi ai rigori i giallorossi hanno prevalso 4-3.«Un altro grande weekend di sport sulla spiaggia di San Cataldo – dichiara l'assessore Paolo Foresio – con un’altra risposta importante da parte del pubblico che mostra di apprezzare molto queste iniziative, che ben si conciliano con le giornate al mare. Infatti, in tantissimi hanno assistito alle partite chi dalle tribune dell’arena, chi dalle sdraio sotto l’ombrellone o proprio stando in acqua. Ringrazio Puglia Promozione per il sostegno, tutto lo staff organizzatore e i volontari che si sono tanto spesi, i partner locali e gli operatori di San Cataldo che ci hanno affiancato nell’accoglienza degli ospiti. La promozione delle marine per noi passa anche dallo sport».Il torneo sarà trasmesso su Sky Sport a partire da giovedì 21 luglio.