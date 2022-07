Mario Draghi a Coldiretti: “Aiutare imprese e famiglie sul caro prezzi”

ROMA - Questo il testo del messaggio del premier Mario Draghi letto dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’associazione degli agricoltori:

“Presidente Prandini, cari associati, sono felice di mandarVi un saluto in occasione della Vostra Assemblea nazionale. L’agricoltura è essenziale per la crescita del nostro Paese, la salvaguardia dei territori, la tutela dell’ambiente. La storia del vostro settore si intreccia con la storia d’Italia, ne segna lo sviluppo, è parte integrante della nostra identità collettiva.

La ricchezza della terra, la qualità del cibo sono tratti essenziali dell’immagine dell’Italia nel mondo. Voi agricoltori avete saputo costruire sulla base di una tradizione solida e reinventare le vostre aziende verso il futuro.

In questo periodo di crisi, il Governo è vicino al vostro settore. Siamo impegnati a contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti più drammatici, come la siccità. Continuiamo ad aiutare imprese e famiglie ad affrontare le difficoltà dovute agli aumenti dei prezzi, soprattutto dell’energia. Investiamo in un’Italia più moderna e solidale, che riduca i divari tra le Regioni, ponga al centro le esigenze delle sue comunità.

Vogliamo mettere le aziende in condizione di poter lavorare e programmare il futuro con fiducia. Il Governo intende fare la sua parte.

Vi auguro una buona Assemblea e vi ringrazio dell’affetto e del sostegno con cui mi avete accompagnato.

Mario Draghi”

Fonte (Coldiretti).