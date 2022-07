GrenBaud, esce il nuovo singolo 'BallaRe'

Disponibile ora su tutte le piattaforme digitali e in radio “BallaRe” il nuovo singolo di GrenBaud e il primo firmato da Capitol Records Italy / Universal Music Italia insieme ad aNc Music.

GrenBaud apre un nuovo capitolo più consapevole e maturo della sua carriera musicale con “BallaRe”, una ballad malinconica in cui l’artista ci spiega come ha imparato a dire addio e come abbia scoperto cosa voglia dire far soffrire qualcuno. Nel mentre, in sottofondo, suona una “musica da ballare”. L’arpeggio di chitarra contrapposto ad una voce a volte dolce e a volte graffiata rappresenta il contrasto tra la malinconia dell’addio e la musica che ne fa da colonna sonora.

Classe 2001, fin da piccolo si appassiona al mondo della musica, dell’entertainment e del comedy.

GrenBaud, all’anagrafe Simone Buratti, dopo essere diventato virale su TikTok e YouTube grazie al suo format di risposte agli insulti, decide di canalizzare tutti i suoi contenuti su Twitch diventando uno degli streamer italiani più seguiti. Oggi è lo streamer numero uno della sua categoria con una media di spettatori per live di 13.000 utenti e un numero di follower aggregati (cross platform) che supera i 1.5 milioni. Da un anno e mezzo è in diretta ogni sera con un suo “talk show” caratterizzato da leggerezza e un pizzico di goliardia.

Parallelamente alla sua attività di “streamer”, GrenBaud ha sempre coltivato la passione per la musica pubblicando alcuni singoli come artista indipendente e guadagnando subito i consensi della sua community.