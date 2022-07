MArTA, Turco: "Domenica il museo sarà aperto. Le nostre sollecitazioni hanno avuto effetto"

ROMA - «Abbiamo sollecitato, attraverso un’interrogazione parlamentare urgente, il Ministero della Cultura a risolvere temporaneamente la questione della chiusura al pubblico del Museo Archeologico di Taranto nei giorni festivi a partire da domenica prossima, a causa della grave carenza di organico. Ebbene, gli effetti di questa sollecitazione si sono palesati: il MArTA domenica prossima sarà regolarmente aperto al pubblico e permetterà ai tanti visitatori e turisti di godere delle bellezze in esso custoditi, a maggior ragione in un weekend in cui Taranto sarà protagonista del campionato italiano di Aquathlon, che vedrà giungere persone da tutta Italia». Lo dichiara in un comunicato stampa il Sen., Vicepresidente del MoVimento 5 stelle e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II.