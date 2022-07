Medico aggredito in ospedale a Palermo

PALERMO - Picchiato per aver respinto una donna che voleva vedere la figlia fuori dall'orario consentito per le visite. E' successo a un medico del Policlinico di Palermo, selvaggiamente aggredito dai parenti della donna.L'aggressione risale a ieri, quando una donna ha chiesto chiesto di entrare in reparto fuori dall'orario consentito per visitare la figlia ricoverata. Di fronte al rifiuto opposto dai sanitari la donna è tornata accompagnata dal fratello e dal marito, che hanno cominciato a picchiare con calci e pugni il medico.La vittima ha riportato diverse fratture e una prognosi di 40 giorni.