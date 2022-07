Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano: rispettato il cronoprogramma dei lavori, sarà pronto ad aprile 2023

Oggi sopralluogo congiunto di Direzione generale ASL, tecnici e impresa

BARI – Il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli - Fasano è pienamente rispettato. La grande struttura ospedaliera della ASL Bari - da quasi 300 posti letto - sarà pronta ad aprile 2023. La conferma della regolare consegna dei lavori è arrivata oggi nel corso del primo sopralluogo congiunto sul cantiere che il direttore generale dell'azienda sanitaria, Antonio Sanguedolce, e il direttore amministrativo Luigi Fruscio hanno voluto assieme a CCT (collegio consultivo tecnico), presieduto da Sergio Minotti, Direzione lavori, Commissione Collaudo, Rup e impresa.“Il sopralluogo di oggi - dichiara Antonio Sanguedolce - consolida l’andamento positivo dei lavori. Abbiamo deciso di fare un incontro al fine di dare una ulteriore accelerata alla consegna dell’opera”.Intanto l’ospedale prende sempre più forma e il piano terra e’ l’area nella quale risultano completati la maggior parte degli interventi. Il Piano terra ospiterà la piastra ospedaliera, la Diagnostica, i servizi territoriali e il pronto soccorso con diagnostica dedicata.“La presenza anche di tutti i componenti - dichiara il direttore amministrativo Fruscio - sia del Comitato consultivo tecnico e della commissione collaudo, evidenzia la volontà di raggiungere l’obiettivo comune di completare l’opera nei termini previsti”.Anche le facciate dell’ospedale sono in fase di completamento, circa l’85 per cento è terminato. In allestimento l’enorme pensilina d’ingresso che, assieme alla spaziosa “agorà” interna, è un elemento distintivo dell’intero edificio.Sono quasi terminati – sempre nel piano terra - anche gli interventi impiantistici interni elettrici e di condizionamento ed è in via di allestimento tutta la centrale tecnologica”.Per quanto riguarda la forza lavoro, tra il 13 maggio e il 14 giugno sono stati impiegati in media 155 operai al giorno, con un picco massimo di196 unità.Il nuovo ospedale sarà dotato di 299 posti letto su tre livelli, e sorgerà su un’area di intervento di 178mila metri quadrati. La superficie e’ pari a 63mila metri quadri per un volume complessivo dell’edificio di 295mila metri cubi. La struttura potrà servire un bacino d’utenza di 260mila persone.