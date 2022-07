Musica, arte e cultura a Putignano: gli eventi della settimana nella città della cartapesta

PUTIGNANO - Dopo il lungo weekend dedicato a cArte e Maschere, la manifestazione estiva del Carnevale di Putignano, proseguono nella città della cartapesta gli eventi estivi dedicati a grandi e bambini. Quella da poco iniziata sarà una settimana all’insegna dei libri, tra letture ad alta voce e incontri con gli autori, dell’intrattenimento danzante, del teatro dedicato alle famiglie, della musica, arte e relax con la nuova edizione di Coopera Village, festival di arte, musica, cultura e relax.Si comincia oggi, martedì 5 luglio alle ore 17:00 al Chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano, con Books for Library. Storytelling in lingua inglese per bambini a partire dai 4 anni, per scoprire nuove storie e trucchi per introdurre il bilinguismo nella quotidianità. Sarà sempre il Chiostro della Biblioteca ad ospitare, mercoledì 6 luglio alle ore 19:30, Letture in Chiostro a cura del Gruppo FAI dei Trulli e delle Grotte. Durante la serata gli Amici del FAI leggeranno ad alta voce Le mille e una notte.Venerdì 8 luglio al via la rassegna Libri in giardino, incontri con gli autori e presentazioni di libri. 6 appuntamenti, ogni venerdì (l’8, 15, 22 e 29 luglio, il 5 e 26 agosto), al giardino pensile del Museo Civico. Venerdì 8 luglio, alle ore 19:30, Francesco Spilotros presenterà Racconti Popolari Peuceti. Dialogherà con l’autore Teresa Spagnuolo. Un insieme di racconti raccolti e trascritti direttamente dalla voce dei nostri anziani, custodi indiscussi di un tesoro inestimabile, quello delle nostre origini. Racconti che esprimono la saggezza popolare, che nascono da esperienze di vita, storie che si raccontavano dopo una giornata di duro lavoro, nelle sere d'estate all’aperto o nelle lunghe sere invernali, quando ci si trovava a chiacchierare davanti al braciere acceso. L’autore Francesco Spilotros, insegnante di Scuola Primaria, specializzato in sostegno psico-pedagogico, redattore del periodico molese Città Nostra e della rivista San Michele e la Civetta, coniuga la passione per la lettura e la scrittura con l’interesse per la storia, l’arte e le tradizioni popolari.Sempre venerdì 8 luglio al via L’estate che vorrei, intrattenimento danzante a cura di Enzo Calabritta che popolerà di volta in volta luoghi diversi della città. Primo appuntamento, alle ore 20:30, a Piazza Teatro. Sabato 9 lugliospazio alla presentazione del libro Il valore del dono – Domenico Mario Logroscino e la Fondazione Leopardi nella sua luce (ore 19:00, Chiostro Biblioteca Comunale) e al concerto musicale del Quintetto Conjunto El Duende a cura di Artes punto di svolta (ore 20:00, giardino pensile Museo Civico “Romanazzi Carducci”; info e prenotazioni tel. 377 300 41 48 - artespuntodisvolta@gmail.com ).Domenica 10 luglio appuntamento con il teatro per le famiglie. Per la stagione estiva de “La scena dei ragazzi”, del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, alle ore 21:00 al Chiostro Comunale andrà in scena lo spettacolo Jack e il fagiolo magico. Ispirato a una fiaba della tradizione orale inglese, lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza. Biglietto € 3,00 in vendita la sera dello spettacolo o all’Infopoint di Putignano in piazza Plebiscito. Età consigliata 2-8 anni.Dall’8 al 10 luglio nella bucolica cornice di Barsento Paradise a Noci, torna COOPERA VILLAGE, il festival di musica, arte, cultura e relax giunto alla sua terza edizione. Un festival che attraversa e esplora ogni forma d’arte e cultura con un programma pensato per persone di ogni genere, età e provenienza. Un evento orizzontale, inclusivo e indipendente nato per immergersi nella natura della Murgia. A farla da padrona sarà la musica con un’ampia offerta che ogni sera porterà sui due palchi del festival alcuni tra i più interessanti artisti del panorama indipendente italiano: da svegliaginevra a M.E.R.L.O.T (8 luglio) da Hu a Thru Collected (9 luglio), da Generic Animal a Ciao Discoteca Italiana (10 luglio). Ampio spazio ai talk e alle presentazioni di libri con Diletta Bellotti e le sue Letture da Archivio Anarchico (10 luglio) e con Maura Gancitano e Andrea Colamedici, ideatori di Tlon, il progetto multimediale filosofico che spopola sui social (8 luglio). Sarà poi la volta della comicità con Pierluca Mariti aka Piuttosto_che che porterà in scena lo spettacolo "Ho fatto il classico" (9 luglio). E ancora, workshop di illustrazione su mattonella, corsi yoga all’alba, laboratori di uncinetto, pasta fresca, aquiloni e collage e il market dedicato all’artigianato locale, al mondo vintage e al collezionismo. Biglietti disponibili suDice: https://bit.ly/coopera_ticket LE MOSTREFino al 30 luglio, al Museo Civico “Romanazzi Carducci”, è visitabile la mostra Follia in minore a cura di Sara De Carlo. Sei artisti contemporanei esplorano attraverso le loro opere il tema della follia. Ingresso gratuito. Orari di visita dal martedì al giovedì ore 9-13, dal venerdì alla domenica ore 16-21.Fino al 30 settembre, lungo le vie della città, è possibile ammirare le grandi sculture in cartapesta realizzate dagli artigiani putignanesi che per tutta l’estate renderanno scenografico il centro di Putignano.