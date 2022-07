Notte di sangue ad Anzio, giovane ucciso al culmine di una lite

ANZIO - Notte tragica ad Anzio, dove un giovane è morto dopo essere stato aggredito nella zona della movida del Comune laziale. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite.Secondo quanto si apprende, la vittima è stata accoltellata nei pressi di un locale sulla Riviera Mallozzi, ed è morta dopo il ricovero in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subite critiche.Sull'omicidio è stata aperta un'inchiesta. I motivi del gesto non sono stati ancora accertati, ma sembra che questo sia riconducibile ad una lite scoppiata per futili motivi.