Piero Meli presenta a Bari il nuovo libro “AmoreAmaro: racconti tratti da storie (quasi) vere”

BARI - Giovedì 21 luglio a partire dalle 18.30 nell’Orto Domingo ain via Lucarelli Bari, si concluderà la rassegna “Incontri a cielo aperto”, giunta alla 3 edizione, organizzata dal Municipio II del Comune di Bari e dalla commissione Cultura e Sport, con la presentazione del libro AmoreAmaro (Secop Edizioni) di Piero Meli.

Sulla scia della presentazione di notevole successo tenutasi nei giorni scorsi nella libreria Feltrinelli di Bari, ottimamente condotta dalla scrittrice barese Cinzia Cognetti (autrice di Scatole Nere e direttrice artistica di Stelle Letterarie, rassegna culturale organizzata dall’associazione Cremeria Letteraria a Lucera) l’autore Piero Meli tornerá a parlare del suo libro, “AmoreAmaro” , antologia di racconti struggenti e contemporanei a cura de “Il tizio dell’alba”, nella suggestiva cornice dell’Orto Domingo.

Lo scrittore dialogherà con la presidente della commissione Cultura e Sport del Municipio II Alessandra Abbatescianni che illustrerà i racconti contenuti nell’antologia: istantanee di storie d’amore contemporaneo, spaccati di vita e di sentimenti vissuti all’ombra quieta degli ulivi pugliesi o della freneticità ipercinetica milanese. Un libro, come lo ha definito Mariella Sivo nella sua prefazione, caratterizzato da uno stile di scrittura immediato, leggero e diretto, che si concentra sui dettagli, esaltandone la particolarità, rendendo unico ogni momento di vita.

Special guest dell’evento sarà Il cantautore barese Tony Quadrello della Quadraccio&BariBanda che eseguirà dal vivo alcuni brani musicali dell’album “Citte citte a fa la Iose”. Si tratta di un progetto musicale, vero e proprio contenitore di “Baresitá”, che è nato dal desiderio di promuovere la cultura barese. L’obiettivo di divulgare attraverso la musica è un’idea che ha dato vita ad una raccolta di canzoni edite ed inedite.

E’ doveroso rilevare la natura non commerciale del progetto che non ha scopo di lucro ma di promozione e divulgazione sul territorio della cultura e della storia del Capoluogo Pugliese, unica e straordinaria. Questo nobile intento ha fatto ottenere al progetto il Patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia.

Musica e letteratura, note e parole, sono gli ingredienti perfetti per la riuscita dell’ evento culturale, con ingresso libero, che allieterà il pubblico all’interno dell’Orto Domingo, area gestita dal 2015 dall’APS Parco Domingo, che si sviluppa in una zona di circa 10.000 metri quadrati di verde.

Piero Meli, appassionato di fotografia e scrittura, nasce a Bari nel 1980, consegue la maturità classica e si laurea in economia. Perito assicurativo di giorno, fotografo e scrittore di notte. Ha partecipato nella veste di autore ad alcune antologie: “C'era una nota in Puglia" - antologia di scrittori pugliesi contemporanei (editore Besa Muci), “Racconti pugliesi” (Historica Edizioni) e “Mare in cento parole” (L’erudita). Collabora stabilmente con i magazine: “Amazing Puglia” e “Amazing Bari” su cui vengono pubblicati i suoi racconti con lo pseudonimo de “il tizio dell’alba”. A maggio del 2022 è uscito il suo primo libro: "AmoreAmaro: racconti tratti da storie (quasi) vere" edito da Secop Edizioni. Comune denominatore a tutte le sue molteplici attività è l’amore per la sua terra, protagonista mai troppo silenziosa delle storie che scrive. Parole ed immagini sono i mezzi che utilizza per trasmettere emozioni. Riveste, inoltre il ruolo di consigliere nell’Associazione di promozione sociale #WeAreInBari.

“Secop edizioni”: è una casa editrice pugliese, che ha sede a Corato, in provincia di Bari e fa suo questo motto: «Ciò che conta non è essere un’altra casa editrice, ma una casa editrice altra». Se il nostro è “il pianeta dei naufraghi”, come sostiene Serge Latouche, allora i libri possono essere ipotesi di zattere a cui il terzo millennio deve ancorarsi, è l’idea che ha dato orIgine alla giovane e dinamica casa Editrice.