Politiche '22, Vadrucci (Camera Comm.Lecce): "Smentisco notizia mia candidatura"

LECCE - A seguito di alcuni articoli apparsi in data odierna, pubblichiamo la dichiarazione del Presidente di questa Camera di Commercio, Mario Vadrucci: "Questa mattina - dichiara - mi son trovato tra i possibili candidati per le prossime elezioni politiche. Mi dispiace dover smentire la notizia. Non ho avuto alcun contatto con nessun partito. Ho già concluso da tempo, e felicemente, la mia avventura politica. Ora - conclude Vadrucci - sono impegnato in un entusiasmante e impegnativo ruolo pubblico al servizio delle imprese del mio territorio che mi assorbe totalmente e nel quale spero di continuare a servire la comunità salentina".