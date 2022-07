'Bosco civette & birra' a Parco Rauccio (Le)

LECCEPasseggiata notturna in compagnia della Cooperativa Terradimezzo in collaborazione con la Proloco di Casalabate Marina di Squinzano, con il progetto Sulle vie della Birra e il CRAS di Calimera.Ci immergeremo in un’atmosfera suggestiva in questa escursione notturna nel bosco del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” (Le), dove scienza e tradizioni popolari saranno miscelati insieme per creare una magica serata, ascoltando i suoni notturni del bosco, lasciandosi affascinare dai racconti e dalle leggende legate alle piante mediterranee.Prima della partenza degusteremo gustose birre artigianali raccontate da Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto “Sulle vie della birra” e assisteremo allo spettacolo emozionante della liberazione di uccelli notturni a cura del Centro di Recupero Animali Selvatici di Calimera.Prevista una quota di partecipazione, ridotto dai 6 ai 18 anni, gratuito per i bambini sotto i 6 anni.Info & prenotazioni 333 9855341