Premier centrodestra: Meloni avvisa gli alleati

All'interno di essa, l'unica voce che si è levata è stata quella di Matteo Salvini. Per il leader della Lega, l'indicazione del candidato dovrà pervenire dal soggetto politico che avrà vinto anche di un solo voto in più su tutti gli altri alleati.





Quanto ribattuto da Salvini sarà accettato dalla Leader di Fratelli d'Italia e da Forza Italia? Il partito forzista prende le distanze dagli alleati e lancia la candidatura di Antonio Tajani. Per i forzisti rimasti fedeli a Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Parlamento Europeo, in virtù del suo precedente e prestigioso incarico istituzionale, è il profilo più indicato in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

- "Senza l'accordo sul Premier, l'alleanza per governare insieme è inutile". E' quanto affermato da Giorgia Meloni che, senza mezzi termini, alla vigilia del vertice del centrodestra convocato per mercoledì 27 luglio 2022, ha rotto il ghiaccio in vista di quello che potrà essere il capolinea o il rilancio della coalizione.