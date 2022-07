Pro Loco Bisceglie, torna 'Notte di Poesia al Dolmen'

BISCEGLIE (BT) - “Notte di poesia al Dolmen”, il reading letterario ideato e organizzato dall'associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie e diretta dallo scrittore e poeta, nonché consigliere Pro Loco, Maurizio Evangelista, torna sabato 23 luglio con un parterre di autori pugliesi e con un omaggio a tre grandi nomi della poesia contemporanea internazionale: Dragan Mraovic, Aleksander Nawrocki e Agim Mato.L'evento clou della programmazione dell'associazione presieduta da Vincenzo De Feudis, giunta alla decima edizione e rientrante nel programma estivo “Estate in Blu” presentato giorni fa dal sindaco Angelantonio Angarano, prenderà il via alle 20:30 con accesso libero nell'area del monumento simbolo della città di Bisceglie: il Dolmen La Chianca.Nel dettaglio si avvicenderanno Paolo Amoruso, Francesco Cagnetta, Vito Davoli, Nicola De Matteo, Elena Diomede, Maria Pia Latorre, Elisabetta Stragapede, Pippo Marzulli con l’accompagnamento musicale di Nico Losito, Vincenzo Mastropirro, a cui sarà affidato l’omaggio al poeta serbo Dragan Mraovic e al poeta albanese Agim Mato, e Mara Venuto con il giovane cantautore biscegliese Antonio Caprioli (in arte Nickro) per un originale reading in ricordo del poeta polacco Aleksander Nawrocki.Torna in qualità di ospite della serata la giornalista messicana Blanca Estela Rodriguez, a dieci anni dall’indimenticabile serata con il professor Roberto Vecchioni, a sancire il tempo e la memoria di una manifestazione che ha saputo, nel corso degli anni, reinventarsi senza snaturare la sua essenza.