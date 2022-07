Lecce, al via il progetto sicurezza: più ore di servizio per la Polizia Locale

LECCE - La giunta comunale ha approvato oggi il “Progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”. Il progetto prevede lo stanziamento di risorse rivenienti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada e altri fondi comunali per garantire lo svolgimento di circa 80 servizi straordinari di pattuglie composte da due agenti di Polizia Locale (per un totale di circa 1280 ore di straordinario) finalizzati a garantire maggiore sicurezza e controlli sul territorio urbano e delle marine nel periodo estivo.Il progetto si articola in tre azioni: potenziamento e miglioramento dei servizi di sicurezza stradale urbana in orario 21-03 nei weekend e nei festivi e prefestivi per il controllo dello stato alcolemico o di alterazione psicofisica degli automobilisti; potenziamento e miglioramento dei servizi di sicurezza stradale e urbana in occasione di grandi eventi (feste patronali, spettacoli vari, eventi serali, intrattenimenti di vario genere); potenziamento e miglioramento dei servizi di sicurezza stradale e urbana nelle periferie, nei borghi e nelle località marine nelle zone dove è segnalato maggior rischio di fenomeni di degrado urbano e di disturbo della quiete.L’implementazione straordinaria delle ore di servizio, unita al normale svolgimento dei servizi ordinari di pattuglia e controllo, assicurerà alla città un rafforzamento della presenza degli agenti di Polizia Locale sul territorio e una maggiore sicurezza reale e percepita da parte della popolazione.“Come ogni estate la popolazione della nostra città, tra residenti e visitatori, cresce e con essa cresce l’esigenza di servizi di Polizia Locale a garanzia della sicurezza urbana e stradale – dichiara l’assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Locale Sergio Signore – con il progetto approvato in giunta andiamo ad aumentare i servizi e a garantire maggiori controlli su specifici fenomeni come la guida in stato di ebrezza che mettono a rischio la vita o come il presidio delle zone a rischio. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale, sempre presenti e pronti a mettersi al servizio della città per garantire ordine e sicurezza”.