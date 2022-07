Raid russo a Nord di Kiev, Zelensky: "Aumenteremo l'export di energia verso l'Ue"

(via Zelensky Ig)

KIEV - Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico sul distretto di Vyshgorod, a 20 chilometri dalla capitale ucraina. “Questa mattina il nemico ha lanciato un attacco missilistico su una delle nostre comunità nel distretto di Vyshgorod” e si attendono notizie su possibili vittime, ha scritto su Telegram. Anche a Kiev sono suonate le sirene antiaeree.Intanto secondo le forze armate ucraine nove missili hanno colpito la regione di Chernihiv. Il governatore regionale Viacheslav Chaus ha dichiarato che diversi missili sono stati lanciati dal territorio della Bielorussia verso Honcharivska. In base a quanto riferisce una fonte bielorussa, scrive il comando operativo ucraino, da ieri sono stati oltre 20 i missili lanciati verso l’area dal territorio della Bielorussia.Il capo dello Stato, intanto, annuncia che Kiev si appresta a incrementare le esportazioni di elettricità verso i consumatori dell'Unione Europea.“Ci stiamo preparando ad aumentare le nostre esportazioni di elettricità verso l’Unione Europea” ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel consueto discorso video serale, citato da Ukrinform. “La nostra esportazione ci consente non solo per avere guadagni in valuta estera, ma anche di aiutare i nostri partner a resistere alla pressione energetica russa”, ha aggiunto. Zelensky ha sottolineato che le autorità renderanno progressivamente l’Ucraina uno dei garanti della sicurezza energetica europea, proprio a scapito della produzione elettrica nazionale.