Sony Music publishing annuncia la firma dell’accordo editoriale con Takagi & Ketra

MILANO - Sony Music publishing annuncia la firma di un accordo editoriale con gli hitmaker per eccellenza Takagi & Ketra, il duo di produttori che entra ufficialmente a far parte del loro roster.

I primi risultati della collaborazione tra SONY MUSIC PUBLISHING e Takagi & Ketra sono i brani “BUBBLE” in collaborazione con Tha Supreme e Salmo, “EXTASI” di Fred De Palma e “Tropicana” con Annalisa, singolo già certificato oro.

Roberto Razzini Managing Director di Sony Music Publishing, commenta «Sono molto felice di questo contratto e questa prestigiosa collaborazione. Takagi & Ketra sono riconosciuti come il duo di Autori, Produttori e Artisti più di successo di questi ultimi anni, dei veri HitMaker. Il nostro intento è quello di mettere a disposizione, in aggiunta alla nostra operatività locale, il network internazionale di SMP, affinché la loro musica e la loro creatività trovi spazio nelle chart di altri paesi, senza perdere di vista ovviamente la loro presenza nelle classifiche italiane».

Takagi (Alessandro Merli) e Ketra (Fabio Clemente) sono hitmaker per eccellenza: oltre 150 dischi di platino e 1 disco di diamante, più di 2 miliardi di streaming e una presenza costante nelle classifiche con un numero incredibile di brani ogni anno. La grande presenza e popolarità sul mercato ha permesso loro di collaborare con i più grandi artisti del panorama musicale italiano: Tommaso Paradiso, Baby K, Giusy Ferreri, Rocco Hunt, Elodie, Fedez, Calcutta, Marco Mengoni e molti altri. Le importanti collaborazioni del duo sono andate oltre i confini Italiani, arrivando a conquistare anche il mercato Latin con il singolo “QUIEREME MIENTRAS SE PUEDA”, da loro prodotto e scritto insieme all’artista colombiano Manuel Turizo, che ha superato i 300 milioni di streaming.

Sony Music Publishing casa editrice n° 1 al mondo, nel cui roster sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce ai suoi autori e ai suoi cataloghi i migliori servizi di valorizzazione del repertorio su scala globale, investendo sui nuovi talenti per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare ulteriormente la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale. Nel 2021 un re-brand mondiale riporta il nome originario di “Sony Music Publishing” con un marchio totalmente inedito.

Dal 1 marzo 2022, Roberto Razzini entra a far parte di Sony Music Publishing, nel ruolo di Managing Director.