Tajani: “Tagliare reddito di cittadinanza per le pensioni”

ROMA - Tagliare “almeno 10 miliardi di euro” dal Reddito di cittadinanza e girarli “verso l’aumento delle pensioni”. Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani nel corso dell’intervista in diretta a ‘Mezz’ora in più’.“Bisogna cambiare la politica di sostegno ai deboli: il reddito che di principio poteva essere giusto si è trasformata in sostegno a tante persone che non hanno bisogno di aiuto, bisogna ridisegnare la politica di assistenza ai più deboli tra cui ci sono i pensionati. Perché dare più soldi a un giovanotto di 20 anni e non aumentare la pensione a un 80enne che ha lavorato tutta la vita?”.