Europei Calcio Femminile: l'Inghilterra vince per la prima volta

Al 17’ l’ Inghilterra passa in vantaggio con Ella Ann Toone con un pallonetto di destro su passaggio di Keira Walsh. Al 20’ Lina Magull delle tedesche con un tocco al volo colpisce il palo. Al 34’ la Germania pareggia con Lina Magull con una conclusione di sinistro su cross di Tabea Wassmuth. Sono necessari i tempi supplementari.





Nel primo extra time al 6’ Alessia Russo delle inglesi sfiora la rete. Nel secondo tempo supplementare al 6’ l’ Inghilterra ritorna in vantaggio con Chloe Kelly con una girata di destro. Al 12’ Alessia Russo va vicina al terzo gol. Successo meritato per l’ Inghilterra. Grande delusione per la Germania.

Nel primo tempo al 19’ Lucy Bronze dell’ Inghilterra non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 37’ Ellen White delle inglesi va vicina al gol. Nel secondo tempo al 7’ Lina Magull della Germania non concretizza una buona occasione.