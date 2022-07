Tennis, Amburgo: trionfa Lorenzo Musetti

Musetti è stato preciso col servizio e col dritto. Si è rivelato decisivo con aces, top spin, smash e colpi da fondo campo. Vittoria meritata per il giovane tennista di Carrara. Musetti 20 anni è stato il terzo azzurro pìu’ giovane dell’ era Open a vincere in un torneo ATP dopo Jannik Sinner che a 19 anni e 2 mesi prevalse a Sofia nel 2020 e Claudio Pistolesi che a 19 anni e 7 mesi trionfò a Bari nel 1987.

Lorenzo Musetti ha vinto il torneo ATP 500 di Amburgo di tennis sulla terra rossa. Ha superato in finale 6-4 6-7 6-4 lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per il tennista toscano primo successo in carriera in un torneo ATP.