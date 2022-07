Calciomercato: il Foggia acquista Malomo dal Sud Tirol

Tesserato l’attaccante argentino 25 anni Diego Peralta a titolo definitivo dalla Ternana. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Interesse per il difensore Emanuele Suagher 30 anni della Feralpi Salò. Il direttore sportivo dei dauni Emanuele Belviso è molto attivo sul calcio mercato. Sta cercando di allestire una squadra competitiva per puntare alla promozione in Serie B.

- Il Foggia ha acquistato il difensore Alessandro Malomo 31 anni a titolo definitivo dal Sud Tirol. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Ingaggiato l’attaccante Ibunuk Roberto Keihnde Ogunseye 27 anni in prestito con diritto di riscatto dal Modena. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023.