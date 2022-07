Tennis, Gstaad: Matteo Berrettini vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad in Svizzera di tennis sulla terra rossa Matteo Berrettini vince 3-6 7-6 6-1 con lo spagnolo Pedro Martinez e si qualifica per la semifinale. Il tennista romano è preciso con gli ace e i passanti incrociati. E’ decisivo col dritto e le demivolèe. Per Berrettini è l’undicesima vittoria in undici incontri dopo il rientro in seguito all’operazione a una mano. Fa la differenza con gli smash e il rovescio lungo linea. L’austriaco Dominic Thiem supera 6-4 6-3 il peruviano Juan Pablo Varillas. Il norvegese Casper Ruud prevale 7-6 7-6 con l’altro spagnolo Jaume Munar.