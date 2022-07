Il Lecce vince 1-0 l'amichevole con la Virtus Francavilla Fontana

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce vince 1-0 al “Giovanni Paolo II” l’amichevole con la Virtus Francavilla Fontana. Nel primo tempo al 9’ Colombo dei salentini non concretizza una buona occasione. Nel secondo tempo al 16’ il Lecce passa in vantaggio con Gonzalez di testa su cross di Frabotta. Al 27’ Caesay va vicino al raddoppio. Al 42’ Rodriguez dei salentini con un tocco al volo colpisce la traversa. Successo meritato per i giallorossi pugliesi. Il Lecce giocherà la prossima amichevole Venerdì 29 Luglio al “Tardini” con il Parma.