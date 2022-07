(via Facebook)

Nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Gstaad in Svizzera di tennis sulla terra rossa Matteo Berrettini vince 6-1 6-4 con l’austriaco Dominic Thiem e si qualifica per la finale. Per il tennista romano undicesima finale nella sua carriera in un torneo ATP.Berrettini è decisivo con i lob e il servizio. E’ infallibile con gli smash e le volèe di rovescio. Per Berrettini dodicesima vittoria consecutiva comprese quelle nei tornei di Stoccarda e Queen’s di Londra. Nella seconda semifinale il norvegese Casper Ruud supera 6-2 6-0 lo spagnolo Albert Ramos Vinolas.