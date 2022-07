Basket, Happy Casa Brindisi: Gianluca Quarta allenatore in seconda del settore giovanile

E’ stato collaboratore dell’ Italia Under 16 agli Europei del 2006 in Lituania e del 2009 in Spagna e capo allenatore nel 2015 all’All Star Game Under 20 in Francia. Quarta potrebbe eventualmente suggerire a Frank Vitucci qualche cestista giovane interessante da fare esordire nell’ Happy Casa in A/1.

Gianluca Quarta 44 anni è l’allenatore in seconda del Settore Giovanile dell’ Happy Casa Brindisi di basket maschile. Collaborerà col tecnico del Settore Giovanile Gianfranco Patera. Nel 2017-18 Quarta è stato assistente dell’allenatore della prima squadra Frank Vitucci.