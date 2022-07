Trinitapoli, si apre l’oratorio estivo ‘Batticuore’

Si inizia oggi con la preghiera comunitaria ed i laboratori e attività sportive, per il 7 luglio è previsto il grande Quizzone, l’11 luglio i ragazzi partiranno per una gita direzione Foresta Umbra e Monte S’Angelo.Grande festa il 14 luglio con l’anniversario sacerdotale di Don Peppino Pavone. Il 15 luglio il Teatro ed il 17 Musical intitolato “ Maria di Nazareth” ed infine in chiusra il grande Gioco.Il tutto organizzato dai giovani volontari animatori della Parrocchia del piccolo centro dell’Ofanto che hanno completato le squadre in sei gruppi da 16 ragazzi.

Tutto pronto per cominciare anche quest’anno la fantastica avventura dell’Oratorio Estivo presso la Parrocchia Beata Vegine Maria di Loreto in Trinitapoli. Un programma vasto dove ci aspettano giorni incredibili per stare insieme, giocare e insieme cercare il Signore, Lo slogan di quest’anno è Batticuore scelto dal parroco Mons. Giuseppe Pavone insieme al vicario Don Nicola Grosso. Giochi, preghiere, racconti, musical e attività speciali arricchiranno le giornate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile con cui anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni.