Un altro fine settimana nel Borgo d’Estate di Conversano fra musica, sapori e passioni

CONVERSANO (BA) - Nel Borgo d’Estate di Conversano, il cartellone di eventi ed iniziative promosso dall’Amministrazione Comunale per rendere viva e attrattiva la Città dei Conti per tutta l’estate, si prepara un altro fine settimana di attività incentrate su musica, sapori e passioni.Ricco il programma di eventi con iniziative dedicate all’astronomia (dal 21 al 23 luglio alle ore 19.30 la Scuola Estiva di Astronomia di Puglia nel Chiostro di San Benedetto a cura della Società Astronomica Pugliese), l’iniziativa Giù a Falconieri (22, 23 e 24 luglio in Largo Falconieri a cura di Il Sud Est nel Cuore) e attività dedicate ai sopori e ai saperi tradizionali ma anche alla musica nelle sue varie forme.Scorrete gli appuntamenti da non perdere.Venerdì 22 e Domenica 24 Luglio - LE VIE DEI SAPORI E DEI SAPERIDue appuntamenti da non perdere per un evento che coinvolgerà l’intero week-end.Venerdì 22 luglio, a partire dalle ore 19.30, emozioni da vivere con Le vie dei sapori e dei saperi Music Tournella chiesa di Santa Caterina a cura dell’associazione Pro Loco & Arterà.Il programma prevede la visita guidata esperienziale da Pietro a Caterina (punto di incontro a piazza Castello) e arrivo alla Cappella di Santa Caterina dove avrà luogo, alle ore 21.00, il concerto “Raccolto a sud”, versi poetici tra la terra di Bari e la Valle d’Itria. Ad esibirsi saranno Chiara Liuzzi (voce), Donato Fumarola (pianoforte) e Nicola Puntillo (clarinetti).Le vie dei sapori e dei saperi Music Tour proseguirà poi domenica 24 luglio alle ore 20.00, sul sagrato della Cattedrale per la presentazione del libro di Marcello Veneziani “La cappa” con il giornalista Michele De Feudis. A seguire il concerto del gruppo Ultima Fermata Broadway con Valerio Giorgio e Valentina Patella (voce), Giovanni di Grumo (sax), Marcello Piarulli (contrabbasso e basso elettrico) e Leo Panessa (batteria).Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione con un contributo di 3 euro. Info e prenotazioni al contatto 328.3243345 o all’email proloco.conversano@libero.it I prossimi appuntamenti previsti dalle Vie dei Sapori e dei Saperi Music Tour sono fissati per il 29 luglio e il 2 settembre.Venerdì 22 e sabato 23 Luglio – INAUGURAZIONE DELLA 17^ EDIZIONE DEL FESTIVAL BANDALARGASi svolgerà venerdì 22 luglio l’apertura della 17^ edizione del Festival Bandalarga promosso dall’associazione culturale musicale G. Logonzo di Conversano. 12 serate imperdibili di grande musica, con un occhio al passato e una straordinaria voglia di percorrere nuovi orizzonti.Venerdì sera a dare il via alla rassegna sarà, alle ore 19.00, il concerto bandistico Boleto diretto dal Maestro Vincenzo Guida con music in the street, seguito dall’esibizione di Sonora Junior Sax del Maestro Domenico Luciano che avrà luogo sul Sagrato della Basilica Cattedrale.Il giorno seguente, sabato 24 luglio, ad esibirsi sarà Amaseno Marching Band del Maestro Natalino Como con music in the street dalle ore 19.00.Questi sono però solo i primi appuntamenti visto che il Festival Bandalarga proseguirà con un fitto programma fino al 13 agosto.DOMENICA 24 LUGLIO – VINIL DAYDopo il successo dello scorso anno torna la seconda edizione del Vinil Day, domenica 24 luglio in villa Garibaldi dalle ore 16.00 fino a mezzanotte. Un’iniziativa dell’associazione culturale Norbeat che si realizza con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Conversano.Il programma prevede: mercatino del vinile, selezioni musicali, esposizioni artistiche, mercatini del libro e Fa - Fiera delle Autoproduzioni. E’ prevista, inoltre, la formula del giradischi aperto grazie alla quale ogni partecipante potrà prenotarsi alla lavagna per uno slot della durata di mezz’ora in cui ognuno potrà condividere la propria musica preferita con il pubblico. Dalle ore18.00 avranno inizio poi le selezioni musicali, con i migliori collezionisti locali e un big special guest. Inoltre, è prevista l’iniziativa “Crea la tua t-shirt”.