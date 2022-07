Una rete “Galattica” di risorse per under 35 che vivono in Puglia

BARI - Sarà presentata giovedì 14 luglio alle ore 10.00 presso la Presidenza della Regione Puglia (sala Di Jeso, 1° piano) la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, primo risultato del processo di partecipazione Puglia Ti Vorrei che dal luglio 2021 ha coinvolto per due mesi oltre 4000 ragazze e ragazzi del territorio per progettare insieme le nuove misure del piano regionale dei prossimi anni a loro dedicato.Galattica – Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione e a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. Composta da luoghi fisici e una piattaforma regionale in grado di accogliere e diffondere opportunità profilate, vedrà la collaborazione di diversi attori territoriali, nazionali e regionali come, tra gli altri, l’Agenzia Nazionale Giovani e la prima sperimentazione di Servizio Civile Regionale.Alla conferenza stampa interverranno il Presidente Michele Emiliano, l’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Delli Noci, il presidente di ARTI Vito Albino, la direttora del dipartimento Sviluppo economico Gianna Elisa Berlingerio e la dirigente Sezione Politiche Giovanili Antonella Bisceglia.