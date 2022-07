Medimex 2022 Bari: venerdì 15 luglio ultima giornata

BARI - L’ultima giornata del Medimex a Bari, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, si apre con un panel sul ruolo delle music commission con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Diodato e Michele Riondino, proseguono le scuole di musica e i panel, in programma l’incontro con Venerus, Rancore, Shablo e Diodato e gli showcase di Sentinelle, Gaia Gentile, Red Room, Mr. Bricks e Marco Cassanelli and DeckardVenerdì 15 luglio all’ex Palazzo delle Poste in programma alle 10.30 sala 2 Sync Lab, Listening session con Silvia Siano (Cross Productions) eIrma De Wind (Frontier Developments) in collaborazione con l’Associazione Culturale NODE, alle 11.00 sala 1 Una musica può fare: strategie e modelli di sviluppo per l’industria musicale italiana. L’esperienza delle Music Commission con la partecipazione di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Diodato, Michele Riondinomodera Ernesto Assante, negli ultimi anni sono aumentati i tentativi da parte delle regioni italiane di attuare programmi a sostegno del comparto musicale senza un coordinamento e senza uno scambio di buone pratiche. Il modello di Puglia Sounds, attiva dal 2010, e della più recente Lazio Sounds per analizzare l’importanza delle politiche territoriali nella strategia di sviluppo dell’industria musicale del nostro Paese. Alle ore 16.00 sala 1 Come riusciranno i club e i promoter a sormontare la crisi? con Zoe Pia (I-Jazz), Federico Rasetti e Davide Fabbri (KeepOn Live), Rita Zappador (International Music), Luca Del Muratore (Locusta)modera Vincenzo Bellini.Alle ore 18.00 alla Feltrinelli Libri e Musica di Via Melo ore 18:00 Ernesto Assante presenta Freddie Mercury. La Regina e il Rock (White Star 2021) accompagnato da Corrado Minervini. Voce leggendaria, talento indiscusso, personalità dirompente: Freddie Mercury ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e nell'immaginario collettivo. Cantautore, frontman dall'estensione vocale incredibile e performer instancabile e inimitabile, il talento di Mercury era troppo grande per limitarsi a un'unica etichetta. Questo volume ne ripercorre da vicino la vita e la carriera, dalla sua infanzia alla nascita dei Queen, dall'incontro con i grandi amori della sua vita al successo planetario, dai suoi rapporti con la band fino alla tragedia della malattia e della morte, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica.Alle ore 20.30 al Teatro Kursaal Santalucia incontro, moderato da Ernesto Assante e Gino Castaldo, conVenerus, cantautore, polistrumentista e produttore nuovo interprete della scena urban italiana, Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, icona della scena rap romana, Shablo, produttore e beatmaker italo argentino e Diodato, protagonista assoluto della canzone d’autore italiana.Proseguono gli showcase a Torre Quetta. Alle ore 21.00 Sound of Garage, band formata da medici pugliesi, alle ore 21.30 in scena Sentinelle, gruppo salentino che durante la pandemia ha trovato nella maschera di un coniglio la propria poetica letteraria e fantastica; ore 22.00 Gaia Gentile, che presenta Tanto tutto passa, nuovo progetto discografico, un mix dalle sfaccettature Pop/Jazz che continuano a raccontare di una personalità stravagante e gentile ma non troppo; ore 22.30 Red Room, che presentanoTeens never tell the truth, un racconto personale, espressione della loro vita, delle loro esperienze, delle loro ambizioni, delle loro insicurezze e della loro crescita, nel bene e nel male;ore 23.00 Mr. Bricks, nome d’arte del cantautore pugliese Dario Mattoni, che presenta il nuovo disco Learning how to play, dieci pezzi immediati registrati live in studio, gran parte in analogico, con la produzione artistica dell’eclettico Andrea Pettinelli; ore 23.30 Marco Cassanelli and Deckard, che presentano SPLITTED,risultato di studio live sessions registrate utilizzando analog and modular synthesizers, caratteristiche proprie del suono del duo.Si concludono Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica e Medimex Music Factory, realizzato in collaborazione con Sugar Music Publishing. Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it e sui canali social.Per informazioni sulle modalità di accesso medimex.it .Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale finanziato a valere sul POC PUGLIA 2007/2013 – Azione sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO, con il patrocinio della SIAE in collaborazione con Birrasalento e Agricola