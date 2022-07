(BhaktiCreative/Pixabay)

Con 267 voti favorevoli e 157 contrari, la Camera degli Usa ha approvato la Respect of Marriage, la legge che riconosce i matrimoni omosessuali a livello federale, abrogando così quella del 1996 che decretava come matrimonio legittimo solo quello tra uomo e donna. La legge per entrare in vigore dovrà essere approvata anche dal Senato.