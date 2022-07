Valanga sulla Marmolada: 4 vittime ancora senza nome

BELLUNO - Gli aggiornamenti sono stati comunicati dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti: ha fatto sapere anche che il bilancio dei deceduti é salito."Solo quattro degli undici morti e dispersi sono stati identificati", ha dichiarato il presidente della regione Veneto,Nel momento della giornata in cui le basse temperature aumentano la sicurezza per loro, dato l'alto rischio di nuovi distacchi, sono entrati così oggi in azione i 14 nuovi operatori interforze con le due unità cinofile.Sono stati tutti impegnati nella vasta area del fronte della slavina, nella sua parte più bassa, la meno pericolosa e col maggior accumulo e che consente, nel caso scattassero gli allarmi messi per rilevare ogni movimento della montagna, di avere fino a 60 secondi per mettersi a riparo da nuovi cedimenti.“Un'operazione complessa e con il rischio di altri improvvisi distacchi, ma per ora il ghiacciaio sembra tenere - ha affermato, presidente del Soccorso alpino nazionale”.La presidente del Senato in visita a: "Le istituzioni sono con voi, non vi lasceremo soli".