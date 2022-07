Valenzano, M5S: "Grave azzerare Giunta con bandi Pnrr in corso"

La deputata Ruggiero e la consigliera comunale Spinelli: “Un’avventatezza del sindaco che rischia di danneggiare i cittadini”





“Ancora una volta – continuano – gli interessi della collettività devono soccombere dinanzi a pericolosi giochi di poltrone proprio in un momento storico delicato come quello attuale, in cui i Comuni hanno una possibilità senza precedenti di accedere a una grande quantità di risorse. Il cambio della Giunta di Valenzano è l’ulteriore dimostrazione della debolezza di un sindaco che ha costruito una squadra di governo dalle gambe fragili. Per non parlare, fra i diversi problemi, dell’incapacità di individuare un segretario comunale stabile e il nuovo Comandante della Polizia Municipale, posto vacante da mesi a causa del pensionamento dell’ultimo. Non è ammissibile che siano nuovamente i cittadini a pagare le conseguenze degli errori della politica”, concludono.

VALENZANO (BA) "Azzerare la Giunta mentre sono in corso bandi del Pnrr, oltre a quelli che si apriranno a breve, è un atto grave e sconsiderato, che rischia di ripercuotersi negativamente sulla comunità valenzanese. Quella del sindaco di Valenzano è certamente un’avventatezza che avrebbe potuto evitare se avesse scelto la squadra di governo non in base a mere logiche politiche, ma secondo le sfide richieste". Così in una nota congiunta Francesca Anna Ruggiero, deputata M5S, e Anna Spinelli, consigliera comunale M5S a Valenzano.