Zelensky: “Evacuare la linea del fronte di Donetsk”

KIEV - Il presidente ucraino ha chiesto nella tarda serata l’evacuazione dei residenti dalla linea del fronte della regione del Donetsk, che ha visto aspri scontri tra le forze ucraine e l’esercito russo e negli ultimi giorni le forze armate russe hanno intensificato il lancio di missili sulle città controllate dall’Ucraina.Il governatore del Donetsk, dove Mosca sta concentrando tutto il peso della sua offensiva, ha dichiarato che sei civili sono stati uccisi e 15 feriti a causa degli attacchi di ieri."Il governo ha preso la decisione sull’evacuazione obbligatoria dalla regione di Donetsk – ha detto Zelensky -. Per favore, rispettate l’ordine. In questa fase della guerra, il terrore è l’arma principale della Russia”. Il presidente ucraino ha ammonito che migliaia di persone, compresi i bambini, si trovano ancora nelle aree di battaglia della regione di Donetsk."La decisione di partire deve essere presa prima o poi. Più persone lasciano la regione di Donetsk ora, meno persone l’esercito russo ucciderà”, ha sostenuto il presidente ucraino aggiungendo che le operazioni logistiche e di supporto sono state gestite dalle autorità “dalla A alla Z”.“Noi vi aiuteremo. Non siamo la Russia. Faremo tutto il possibile per salvare il numero massimo di vite umane e limitare al massimo il terrore russo”, ha evidenziato.