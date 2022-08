3BMeteo: in arrivo violenti temporali, grandine e colpi di vento

BERGAMO - L'anticiclone africano ha le ore contate sul nostro Paese. Correnti Nord-orientali decisamente più fresche riusciranno ad entrare dalla porta della Bora spingendo via questa canicola verso la penisola Iberica. Tutto ciò a partire dalla giornata di oggi, sabato 6 agosto, quando i primi temporali inizieranno a interessare le regioni settentrionali. Certo, non ci sarà un crollo termico da fine stagione, però si farà sentire, in quanto le temperature si abbasseranno di 5-7°C a seconda delle zone. Ma vediamo quindi in modo più dettagliato come sarà il tempo in questo weekend sull'Italia.

Sabato 6: al mattino tempo generalmente stabile ovunque, qualche nube in più su Lombardia e Trentino Alto Adige ma senza fenomeni di rilievo, se non qualche debole pioviggine sui monti. Dal pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali di forte intensità sulle Dolomiti e alte pianure venete, sulle Alpi Marittime, sull'Appennino Tosco-Emiliano e su quello Centro-meridionale. In serata fenomeni più convinti e organizzati sulle pianure del Triveneto. Primi rovesci anche sulla Lombardia orientale. Vento burrascoso di Bora sull'alto Adriatico. Possibili colpi di vento e grandinate tra Veneto e Friuli. Ancora caldo, ma primo caldo termico atteso dalle regioni di Nord-Est. Soleggiato o parzialmente nuvoloso sul resto d'Italia.

Domenica 7: tra la notte e il primo mattino è atteso il passaggio di forti temporali che interesseranno Piemonte e Lombardia in primis. Attenzione su queste due regioni perchè potranno svilupparsi localmente nuclei più intensi con venti di downburst oltre i 100 km/h e grandinate di medio-grandi dimensioni. Fenomeni violenti anche sull'Emilia settentrionale, in particolare tra Parmense, Piacentino e Reggiano. Temperature che crolleranno generalmente di 5-7°C. Vento burrascoso di Tramontana sulla Liguria, raffiche fino a 80-90 km/h. Dal pomeriggio andrà meglio un po' ovunque ma ancora con dell'instabilità su Alpi e Appennino. Piovaschi possibili su Centro-Levante ligure, Catanzarese e Agrigentino. Nuovi temporali previsti dalla sera tra Lombardia, Veneto e Trentino ma si tratterà in generale di precipitazioni meno intense.

Tendenza meteo. La nuova settimana vedrà un deciso miglioramento al Nord con ampi spazi soleggiati e temperature più accettabili, comprese tra 30 e 33°C ma con poca umidità, mentre al Centro-Sud prevarrà molta instabilità con rovesci e temporali sparsi, in particolare nelle ore pomeridiane tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Calo termico anche su queste zone.