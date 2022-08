A Putignano al via 'Melodie d'estate'

sabato 20 agosto, ore 20:00



PUTIGNANO (BA) - Musica, teatro, danza e artigianato artistico al giardino pensile del Museo Civico “Romanazzi Carducci” di Putignano. Inizia sabato 20 agosto la rassegna “Melodie d’estate”, a cura del Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura e Teatro dei Leggeri.Quattro serate all’insegna delle arti nella meravigliosa cornice del giardino pensile e un’anteprima di opere in ferro battuto, a cura dell’artigiano putignanese Vito Capozza, allestite nelle sale del Museo Civico di Putignano.AiR – duo in concertoGiuseppe Amatulli – violino, Roberto Salahaddin Re David – pianoPosti limitati. Info e prenotazioni: infopoint@comune.putignano.ba.it - tel. 375.5453515ACQUASUMARTE in concertoVincenzo Aversa - voce e chitarra acustica/basso acustico, Antonio Conte – tastiera, Francesco Todisco – batteriaPosti limitati. Info e prenotazioni: infopoint@comune.putignano.ba.it - tel. 375.5453515domenica 11 settembre, ore 20:00Compagnia Improvabili/Teatro osservatorioMatch di improvvisazione teatralePosti limitati. Info e prenotazioni: infopoint@comune.putignano.ba.it - tel. 375.5453515Lieve - Dell’uomo e del cieloa cura di IMAGO i danzattoriLetture dinamiche e interpretazioni coreutiche di e con Silvia Mastrangelo e Alessandro AccetturaPosti limitati. Info e prenotazioni: infopoint@comune.putignano.ba.it - tel. 375.5453515Le forme dei metalliPersonale di opere in metallo forgiato di Vito Capozza | AnteprimaIn occasione di ogni evento in programma sarà presentata ed esposta un’opera dell’artigiano putignanese. Un’anteprima di una mostra più ampia che sarà inaugurata e visitabile al Museo Civico durante il periodo natalizio.Anteprima visitabile gratuitamente negli orari di apertura del Museo (martedì-giovedì ore 9-13, venerdì-domenica ore 16-21).