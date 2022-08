Acciaierie d’Italia: annullato incontro in Regione Puglia

BARI - “Non posso non prendere atto del comunicato a firma di una sigla sindacale invitata all’incontro di domani che esprime una posizione che non prelude alla migliore discussione. L’incontro mirava a chiarire le posizioni reciproche tenute finora dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto nel confronto col Governo sulla assoluta necessità di rendere concreto e verificabile il processo di decarbonizzazione della fabbrica cosi come proposto dall’Azienda e dallo stesso Governo Draghi con l’impiego dei finanziamenti Europei del Just Transition Fund. Resta la disponibilità della Regione Puglia a riconvocare la riunione non appena sussisteranno le condizioni per la migliore riuscita della stessa. Allo stato dunque vogliate annullare nelle vostre agende l’impegno di domani”. Lo comunica il Presidente della Regione Puglia con riferimento a una riunione convocata sulla operatività della sede di Taranto di Acciaierie d’Italia, che è stata poi annullata.