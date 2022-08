MotoGP: Dovizioso annuncia il ritiro

- Il Gran Premio di San Marino del 4 settembre sarà l'ultima gara della carriera di Andrea Dovizioso nella MotoGP. Lo ha annunciato la Yamaha WithU attraverso un comunicato ufficiale. Per il pilota, la categoria è cambiata molto e non si sente più a suo agio con la moto, non riuscendo a sfruttarne al meglio le potenzialità. Al posto di Dovizioso sulla M1, da Aragon, ci sarà il collaudatore Cal Crutchlow.