Aggressione medico a Taranto, Bellomo: "Va condannata con forza"

TARANTO - “L’aggressione a un tecnico di radiologia nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto è un episodio gravissimo che va condannato con forza. Bene fa il presidente del locale Ordine delle Professioni infermieristiche a pretendere risposte concrete e tutele per il personale sanitario. Il problema però non si risolve istituendo l’ennesimo tavolo permanente presso la Prefettura, ma con interventi efficaci, anche da parte del governo regionale, per rendere i Pronto Soccorso pugliesi degni di un Paese civile. Un luogo dove ricevere rapidamente assistenza, dove gli operatori sanitari non sono costretti a turni massacranti e a supplire alle carenze organizzative e di strategia di chi avrebbe l’obbligo di provvedervi, dove non si entra e si esce come se fosse un hotel o, peggio ancora, un porto di mare. Con parenti e amici dei degenti a fare pressioni indebite sul personale mandato in prima linea. Ci auguriamo che la Asl di Taranto dia risposte convincenti, evitando un indecoroso scaricabarile, e che le forze dell’ordine individuino i facinorosi che se la sono presa con una persona intenta a prestare la sua opera professionale per il bene comune. E’ da tempo che denunciamo la necessità di dare più risorse a un territorio come quello di Taranto, noto in tutta Italia per l’emergenza sanitaria e ambientale. Qualcuno, tra un gioco di potere e l’altro, raccolga il nostro appello”. Lo dichiara, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.