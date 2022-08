Basket, Happy Casa Brindisi: il 25 Agosto inizia il ritiro precampionato

Qualche giorno prima in data da decidere i cestisti della squadra pugliese svolgeranno le visite mediche. Gli allenamenti si svolgeranno al “Pala Pentassuglia” dove la squadra gioca le gare in casa del campionato.





Saranno effettuate delle partite amichevoli il cui calendario presto sarà comunicato, per collaudare i cestisti per la prossima stagione di A/1 che avrà inizio il 2 Ottobre. L’obiettivo dell’ Happy Casa sarà prima la salvezza e dopo la qualificazione ai Play Off Scudetto.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi il ritiro precampionato inizierà il 25 Agosto. Quasi sicuramente come negli anni scorsi la preparazione si svolgerà in sede a Brindisi.