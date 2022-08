Tennis: Umago, trionfa Sinner

Jannik Sinner vince il torneo ATP 250 di Umago in Croazia di tennis sulla terra battuta superando in finale 6-7 6-1 6-1 lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sesto successo nella sua carriera per il tennista altoatesino in un torneo ATP.Sinner è preciso col servizio e il rovescio. Alcaraz si oppone col dritto ma non riesce a prevalere. Sinner è infallibile con i colpi da fondo campo e i passanti incrociati. E’ decisivo con i top spin e gli ace. Fa la differenza in positivo con le demivolèe e i pallonetti. Lo spagnolo resiste con gli smash e i lungo linea. Trionfo importante e meritato per Sinner.