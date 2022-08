MONACO DI BAVIERA - La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in un albergo della città tedesca. Una bambina di 7 anni, originaria di Napoli, è stata travolta da una statua di marmo mentre giocava nel giardino della struttura.La bimba è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Si attende ora l'esecuzione dell'autopsia per riportare la salma in Italia.