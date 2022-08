Ordigno esplode all'interno di un'abitazione nel Veneziano, un morto e un ferito

SAN STINO DI LIVENZA (VE) - I vigili del fuoco sono intervenuti a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, per un'esplosione all'interno di un'abitazione. A causarla sarebbe stato il tentativo di disinnescare artigianalmente un ordigno bellico.Secondo le ricostruzioni la vittima si chiamava Mauro Paladin ed era un collezionista di cimeli militari della Grande Guerra: sarebbe stato proprio il suo tentantivo di disinnescare la bomba a farla scoppiare.Poichè nell'abitazione sono state trovate altre bombe inesplose, i pompieri hanno provveduto ad allontanare i vicini prima di far intervenire gli artificieri dei Carabinieri a bonificare l'area.