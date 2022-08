Blanco, il 'Blu Celeste Tour' arriva a Gallipoli

GALLIPOLI (LE) - Giovedì 4 agosto al Parco Gondar di Gallipoli arriva il “Blu Celeste Tour' del giovane fenomeno Blanco. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu celeste tour, interamente sold out, ha venduto oltre 300 mila biglietti.

Nostalgia è il titolo del suo nuovo singolo, un brano a tratti malinconico e intriso di rabbia, in cui si valorizza il talento e la vocalità di Blanco. Prodotto dall'inseparabile amico Michelangelo, colui che ha contribuito al suo meritato successo, ha conquistato il Disco di Platino e il cuore di tutti i suoi milioni di fan.

Blanco è la grande novità del panorama musicale italiano: neanche lui si aspettava tutto ciò. Un sogno che è diventato realtà, come lui stesso ha detto, in una delle tappe del tour: ''E pensare che due anni fa lavoravo in una pizzeria''. Blanco è adrenalina, è una dipendenza che non puoi farne a meno.

Ad affiancarlo sul palco, Michelangelo, Jacopo Volpe alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso.