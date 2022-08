Via Acf Fiorentina fb

- La Fiorentina torna in Europa dopo 5 anni, accedendo alla fase a gironi della Conference League, con il ritorno dei preliminare contro il Twente terminato 0-0, dopo che l'andata aveva visto il successo viola per 2-1 al Franchi.Partita in equilibrio per quasi tutti i 90' con la Fiorentina che ha l'occasione di portare a casa nella ripresa ma Ikonè spreca calciando sul portiere bravo ad uscire.Gli olandesi nei minuti di recupero possono addirittura passare in vantaggio ma trovano un attento Terracciano che mantiene in equilibrio il destino del match.