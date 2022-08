Carceri: Salvini in Puglia incontra la polizia penitenziaria

BARI - Matteo Salvini ha incontrato a Torre Canne (comune di Fasano in provincia di Brindisi) gran parte dei rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria. In Puglia, gli agenti che lavorano nelle carceri sono 2.200 e denunciano situazioni drammaticamente simili a quelle di altre regioni: sovraffollamento, edifici fatiscenti, mezzi da rinnovare. Salvini ha confermato l’intenzione di riformare il Corpo della Polizia penitenziaria, offrendo maggiore attenzione alle donne e agli uomini in divisa.Attenzione particolare per Foggia, territorio molto delicato sul fronte della sicurezza, e dove il carcere - due anni fa - aveva fatto registrare un’evasione di decine di detenuti. In cima alla lista dei problemi, ovviamente, la sicurezza dei poliziotti che troppo spesso sono vittime di aggressioni.