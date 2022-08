ROMA - "L’invito di Medvedev perché gli elettori puniscano i loro governi è più ridicolo che tragico: un autocrate che per compiacere il suo capo mostra muscoli che non possiede. Italiani ed europei non sono gli sciocchi che crede, di sicuro non voteranno per fare un piacere a Putin". Ad affermarlo in un tweet è il ministro per il Sud, Mara Carfagna.