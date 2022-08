Carovigno, auto piomba tra la folla: nessun ferito

CAROVIGNO (BR) - Attimi di paura a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un'auto è piombata ieri sera in piazza seminando il panico nell'area pedonale in quel momento affollata da famiglie con bambini. Non si registrano pedoni investiti dalle manovre spericolate tra la folla dell'auto che ha arrestato la sua corsa solo dopo aver urtato alcuni scalini.La persona alla guida si è data alla fuga evitando la folla che voleva linciarlo. Il proprietario dell'auto, un 51enne, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri: era in stato confusionale e ha detto di aver subito il furto della sua Golf.Il proprietario dell'auto è stato poi trasferito in ospedale per verificare se fosse sotto l'effetto di droga o alcol. Acquisite dalle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto.