Con Papaleo il primo appuntamento gratuito organizzato dalle Grotte di Castellana in Largo Porta Grande

CASTELLANA GROTTE (BA) - Rocco Papaleo in Coast to Coast è il primo di tre imperdibili appuntamenti gratuiti organizzati dalle Grotte di Castellana con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte (Ba) che animeranno il centro cittadino per tre serate di agosto. Lo spettacolo, in scena lunedì 8 agosto alle ore 21:00 in largo Porta Grande, è un viaggio tra parole, musica, canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.Rocco Papaleo torna in scena per condurre il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone. Coast To Coast è uno show che si presenta come album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata.Uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione a e al gioco; un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla. Il titolo allude all’impossibilità di fermarsi, al sapere di essere transitori, al comprendere che tutto è provvisorio e per questo meravigliarsi sempre. Che più o meno è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino.Rocco Papaleo sarà accompagnato dai musicisti: Arturo Valiante – pianoforte e altri tasti, Guerino Rondolone – bassi e contrabbasso, Davide Savarese – tamburi e suoni, Giorgio Tebaldi – trombone e ukulele.Quello con Rocco Papaleo sarà il primo di tre appuntamenti gratuiti organizzati dalla Grotte di Castellana srl, amministrata dal CdA composto dal presidente geom. Francesco Manghisi, dalla vice presidente geom. Margherita Costante e dalla consigliera avv. Monica Di Monte, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, e inseriti nel ricco calendario di Piazze d'Estate 2022, appuntamenti estivi organizzati e promossi da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana, che animeranno le piazze e i luoghi simbolo della città tra musica, teatro, sport ed enogastronomia. A quello di lunedì 8 agosto seguiranno gli appuntamenti di venerdì 12 agosto con Ermal Meta in concerto - Tour Estivo 2022, e martedì 16 agosto con Fabio Concato con Musico Ambulante TourUlteriori informazioni sul programma di Piazze d’Estate 2022 sono disponibili sui canali social di Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana srl e Visit Castellana Grotte e al seguente link: https://linktr.ee/piazzedestate2022.